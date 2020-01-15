Новому судну и средней школе дали имя Хошбахта Юсифзаде

Новому судну пароходства и средней школе дали имя Хошбахта Юсифзаде

15 января, 2020 18:21

https://report.az/storage/news/751a105edeba5bbe01005ef3d0e84222/2e714a6c-4657-48e5-80bd-cd94d7d85527_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с 90-летним юбилеем Хошбахта Юсифзаде. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Закрытому акционерному обществу "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" поручено обеспечить присвоение имени первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, выдающегося ученого-нефтяника и геолога, академика Хошбахта Баги оглу Юсифзаде новому судну пароходства. Имя академика Хошбахта Баги оглу Юсифзаде поручено также присвоить полной средней школе номер 112 поселка Пиршаги Сабунчинского района города Баку. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.