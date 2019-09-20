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Низами Джафаров награжден орденом "Шохрат"

Низами Джафаров награжден орденом "Шохрат"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении директора Центра Ататюрка в Азербайджане, депутата Милли Меджлиса, академика Низами Джафарова орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики и заслуги в развитии науки Низами Гулу оглу Джафарова награжден орденом "Шохрат". 

Отметим, что завтра Н.Джафарову исполняется 60 лет. Он родился 21 сентября 1959 года в селе Залимхан Агстафинского района. 

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