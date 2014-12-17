Президент Ильхам Алиев: Ни один человек в Азербайджане не почувствует падения цен на нефть

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Несмотря на то, что Азербайджан является молодым, независимым государством, мы избраны в членство Совета Безопасности ООН - структуры номер один в мире. Азербайджан обладает очень большой международной влиятельностью. У известного как надежный партнер Азербайджана есть сильные экономические устои и сильная армия. Наша армия сегодня в числе самых сильных в мировом масштабе".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии I Общереспубликанского форума волонтеров ASAN в Центре Гейдара Алиева в Сабирабаде.

Президент отметил, что общественно-политическая ситуация в Азербайджане положительная, экономическая и политическая ситуация стабильна: "Однако, можно сказать, что вокруг нас все горит, происходят кровавые столкновения, идут войны, наблюдаются кризисы.

Сейчас цены на нефть значительно упали. Почувствовал ли это кто-нибудь в Азербайджане? Нет, и не почувствует, так как у нас существуют сильные экономические устои.

Курс маната стабилен, что дает основание утверждать, что мы обладаем как экономической мощью, так и обдуманной политикой, в том числе экономической. Стабильность курса маната, возможно, является не столь позитивным обстоятельством для нашего экспортного потенциала. Однако, это - социальный вопрос. Так оно и должно быть.

Азербайджан, действительно выдвигает уникальную модель развития и готов поделиться опытом. Поэтому, каждый молодой человек справедливо гордится и должен гордиться, что он является гражданином Азербайджана, и, приложить усилия для того, чтобы наша страна стала еще более сильной и могущественной. Каждый молодой человек должен быть привязан к национальным корням, обычаям и традициям. Он не должен находиться под иностранным влиянием. Мы применяем в Азербайджане положительный мировой опыт и делаем все, что необходимо. Я очень хочу и уверен, что все будет именно так, потому что такова сегодняшняя реальность".

Глава государства заявил, что Азербайджан идет своим путем, путем независимости: "На протяжении веков мы находились в составе других стран и империй, и не были свободными и независимыми. Почему наш народ не может жить свободно и независимо? Мы независимы уже 23 года. Это - большое счастье и наше самое большое достояние. Однако, эту независимость должна дополнять также и политическая независимость, которая на сегодняшний день в Азербайджане существует. Мы проводим независимую политику. Никакая посторонняя сила не может повлиять на нашу волю. Мы не действуем, и не будем действовать под чью-то диктовку. Всегда будем открыто говорить свое слово и демонстрировать принципиальную позицию. Так должно быть всегда. Вы тоже должны расти в этом духе, чтобы никакая посторонняя сила не смогла повлиять на нашу волю, чтобы Азербайджан продолжал идти по пути развития, свободы и независимости".