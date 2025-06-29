Депутат: Неудивительно, что руководство России демонстрирует более жестокое отношение к представителям других народностей

Недавние события в России, в частности, давление, оскорбительная риторика и насильственные акции, направленные против азербайджанских мигрантов и нерусских, служат нескольким параллельным целям.

Недавние события в России, в частности, давление, оскорбительная риторика и насильственные акции, направленные против азербайджанских мигрантов и нерусских, служат нескольким параллельным целям.

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльчин Мирзабейли.

По его словам, одна из целей связана с противостоянием церкви и правительства в Армении: "Это типичный пример "многовекторной политики влияния" России. Давайте сначала рассмотрим этот процесс поэтапно:

Напряженность между правительством Пашиняна и Армянской Апостольской Церковью достигла пика. Церковь обвиняет Пашиняна в предательстве традиционных ценностей и склонности к Западу, а Пашинян пытается ограничить политическое влияние церкви. В этой борьбе радикально-ультранационалистический сегмент армянского общества сплотился вокруг церкви.

Москва же давно поддерживает церковь в Армении как инструмент "мягкой силы" и механизм политического влияния. Поскольку церковь поддерживает исторические связи с Русской Православной Церковью, а позиция церкви соответствует риторике России о "традиционных ценностях" на постсоветском пространстве. То есть для Москвы церковь играет роль одной из традиционных опор империалистских стремлений в Армении и на Южном Кавказе".

Депутат подчеркнул, что насилие против азербайджанцев и мусульманских мигрантов в целом выполняет для Москвы функцию посыла в двух направлениях. Так, внутреннему радикальному электорату показывает, что "Россия сохраняет принцип жесткой руки, обеспечивает подавляющее превосходство".

"Ультранационалистическим силам в Армении, сплотившимся вокруг церкви, передает, что Москва борется с "тюрко-мусульманской угрозой" на Кавказе и сохраняет свое влияние.

Другими словами, давление российских правоохранительных органов на азербайджанцев, убийства, ярлык "этнопреступности" не только создают исламофобию в России. Это также послание определенным кругам в Армении: "мол, Россия ваш вечный союзник, наш общий враг — тюрко-мусульманский мир".

Весьма вероятно, что в волне насилия против азербайджанцев Москва одновременно передает церкви и ультранационалистическим группам в Армении следующие посылы:

'Мы занимаем жесткую позицию против ваших историко-мифических "врагов", без нашего влияния никто в регионе не сможет защитить вас от тюрко-мусульманского превосходства, и вы должны использовать эту тему в пропаганде и передавать ее общественному мнению".

По мнению парламентария, это многоплановая политика, направленная как на укрепление позиций России в регионе, так и на усиление националистической консолидации внутри страны: "С другой стороны, политические круги РФ пытаются перенаправить полускрытое недовольство, возникающее на фоне экономических трудностей, международной изоляции, социальной напряженности, созданной войной в Украине, в традиционном порядке в разные направления. Исторически в России в периоды политического и экономического кризиса существовала традиция создания образа внутреннего врага. Антимигрантская риторика в этом контексте является классической стратегией поиска "козла отпущения".

Фактор, лежащий в основе всех этих событий, — идеология "ведущей роли русского народа", которая является важным элементом имперского сознания в российской государственности".

Э. Мирзабейли отметил, что проводимая сейчас в России шовинистская, дискриминационная и исламофобская политика против азербайджанцев, узбеков, кыргызов, туркмен и представителей других тюркских, мусульманских народов не случайна: "Во главе этой политики стоят правящие политические круги. На самом деле это продолжение имперской политики, веками проводимой против различных народов, принявшее более жесткую и открытую форму. Чтобы понять суть нынешней внутренней и внешней политики России, достаточно обратить внимание на происходящее в Украине. Если руководство России проводит такую жестокую политику против братского славянского украинского народа, убивает гражданских лиц в Буче и других городах, стирает с лица земли села и города, вынуждает миллионы людей покинуть свои дома, неудивительно, что оно демонстрирует еще более безжалостное отношение к другим народам.

В 1990-х годах отряды скинхедов, отличавшиеся жестокостью по отношению к мигрантам из Средней Азии и Кавказа, находились под покровительством органов спецслужб. В сегодняшней России уже нет необходимости в таких группах. Эту функцию напрямую, более открыто и жестоко выполняют полиция, ОМОН и ФСБ. Преступления против азербайджанцев в Екатеринбурге являются ярким тому доказательством. Детали инцидента показывают, что ненависть к другим народам в России подпитывается на государственном уровне".

Он добавил, что понятие "этнопреступность", выдвинутое российскими правоохранительными органами, также является частью этой политики: "Россия долгие годы распространяет в регионе не безопасность и стабильность, а именно угнетение, этническую дискриминацию.

Эти процессы не случайны. Независимая политика Азербайджана, основанная на его национальных интересах, и усиливающиеся позиции в регионе беспокоят российские СМИ и политические круги. Именно поэтому и ужесточается риторика. Однако это краткосрочное давление и оно не меняет фактическую реальность. Напротив, такие нападки на Азербайджан усиливают в нашем обществе тенденцию к большему объединению вокруг национальной солидарности и хладнокровной дипломатической позиции".