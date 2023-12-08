О нас

Названы сроки информирования избирателей о дате проведения голосования

Названы сроки информирования избирателей о дате проведения голосования Раздача избирателям уведомлений о дате, времени и месте проведения голосования завершится до 31 января 2024 года.
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 23:30
Названы сроки информирования избирателей о дате проведения голосования

К 31 января 2024 года будет завершена рассылка избирателям уведомлений о дате, времени и месте проведения голосования.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

За 7 дней до дня президентских выборов должно быть завершено доведение до сведения избирателей информации о дате, времени и месте (адресе) голосования.

Отметим, что 7 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səsvermənin keçirilmə tarixi barədə bildirişlərin seçicilərə paylan­ması vaxtı açıqlanıb

Другие новости из категории

ЦИК: Избирательные бюллетени будут подготовлены до 28 января
ЦИК: Избирательные бюллетени будут подготовлены до 28 января
8 декабря 2023 г. 23:19
Зарубежные избирательные участки для голосования на президентских выборах создадут к 8 января
Зарубежные избирательные участки для голосования на президентских выборах создадут к 8 января
8 декабря 2023 г. 23:09
Объявлены сроки начала предвыборной агитации в связи с президентскими выборами
Объявлены сроки начала предвыборной агитации в связи с президентскими выборами
8 декабря 2023 г. 22:55
Названы сроки начала выдвижения кандидатов на внеочередных президентских выборах в Азербайджане
Названы сроки начала выдвижения кандидатов на внеочередных президентских выборах в Азербайджане
8 декабря 2023 г. 22:49
Умер бывший посол Азербайджана в Китае
Умер бывший посол Азербайджана в Китае
8 декабря 2023 г. 18:40
В Азербайджанской армии проведен семинар, посвященный борьбе с коррупцией
ФотоВ Азербайджанской армии проведен семинар, посвященный борьбе с коррупцией
8 декабря 2023 г. 18:15
В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры
В Шушинский и Гейгельский районы назначены прокуроры
8 декабря 2023 г. 17:40
Министр экономики Нахчыванcкой АР освобожден от должности
Министр экономики Нахчыванcкой АР освобожден от должности
8 декабря 2023 г. 17:23
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
8 декабря 2023 г. 17:21
В связи с внеочередными президентскими выборами при ЦИК созданы экспертная и рабочая группы
В связи с внеочередными президентскими выборами при ЦИК созданы экспертная и рабочая группы
8 декабря 2023 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi