Названы сроки информирования избирателей о дате проведения голосования

Раздача избирателям уведомлений о дате, времени и месте проведения голосования завершится до 31 января 2024 года.

К 31 января 2024 года будет завершена рассылка избирателям уведомлений о дате, времени и месте проведения голосования.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

За 7 дней до дня президентских выборов должно быть завершено доведение до сведения избирателей информации о дате, времени и месте (адресе) голосования.

Отметим, что 7 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов.