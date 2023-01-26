Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан

Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан.

Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан.

Как сообщает Report, концепция возвращения является документом, определяющим основные направления деятельности общины Западного Азербайджана, основной задачей которой является обеспечение мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, на родину.

Данная концепция определяет общие рамки целей, принципов, подготовительных и исполнительных мероприятий, которые будут проводиться Общиной для возвращения азербайджанцев, насильно выселенных с территории нынешней Армении. Концепция основана на международном праве, соответствующем национальном законодательстве, исторических фактах и ​​служит установлению справедливости и мира.

Основные пункты документа:

- У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев и их потомков есть право вернуться на родину. Должны быть созданы условия для достойной и безопасной реализации этого права, обеспечены индивидуальные и коллективные права людей после их возвращения туда;

- Достижение юридически обязывающего международного соглашения с соответствующим механизмом верификации и гарантии для добровольного, безопасного и достойного возращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, в свои родные края;

- Для обеспечения безопасности людей на территории их расселения должна быть введена международная миротворческая миссия, имеющая соответствующий мандат. Эта миссия должна состоять из сил стран, которым доверяет община;

- Процесс возвращения должен восстановить конфигурацию расселения западных азербайджанцев до изгнания. Попытки расселения азербайджанцев вразброс под разными предлогами, и путем юридических ухищрений являются одной из форм расизма и будут отвергнуты как пагубный подход препятствующий реинтеграции.;

- Армения должна начать конструктивный диалог с общиной в рамках международного механизма контроля и мониторинга по обеспечению индивидуальных и коллективных прав азербайджанцев;

- Особые связи западных азербайджанцев с Азербайджаном, который на протяжении долгого времени заботился о них должны быть учтены, и должна быть создана возможность для их беспрепятственной связи с Азербайджанской Республикой после возвращения в родные края;

- Правительство Армении должно восстановить права собственности вернувшихся азербайджанцев, вернуть их дома, общинные земли;

- Западные азербайджанцы готовы мирно, и бок о бок жить с армянами, переселенными на их родину из других стран. Правительство Армении должно приложить усилия для содействия миру, восстановить и сохранить разрушенное азербайджанское культурное наследие, отменить изменения географических названий, которые оно осуществляет, и положить конец дискриминационной политике в отношении азербайджанцев;

-Община должна участвовать во всех соответствующих процессах в процессе возвращения и последующем периоде в качестве легитимного представителя западных азербайджанцев и заинтересованной стороны.