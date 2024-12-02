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Названо число членов муниципалитетов, которые будут избраны на муниципальных выборах в Азербайджане

Названо число членов муниципалитетов, которые будут избраны на муниципальных выборах в Азербайджане Названо число членов муниципалитетов, которые будут избраны на предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане.
Внутренняя политика
2 декабря 2024 г. 16:24
Названо число членов муниципалитетов, которые будут избраны на муниципальных выборах в Азербайджане

Названо число членов муниципалитетов, которые будут избраны на предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Согласно списку ЦИК, 29 января 2025 года в стране пройдут выборы в 685 муниципалитетов, на которых будет избран 8 071 член муниципалитета.

Наибольшее число муниципалитетов находится на территории Бейлаганского избирательного округа №83 и Бардинско-Тертерского избирательного округа №98.

По Бейлаганскому избирательному округу будут избраны 172 члена в 16 муниципалитетов, а по Бардинско-Тертерскому избирательному округу - 164 члена в 16 муниципалитетов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni seçiləcək bələdiyyə üzvlərinin sayı məlum olub

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