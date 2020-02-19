Названы районы Азербайджана с наибольшим числом жалоб президенту

"Ввиду того, что анализ и объективное рассмотрение жалоб позволяют предотвращать волокитство и равнодушие в госструктурах, проводится тщательное рассмотрение этих жалоб".

Как передает Report, об этом говорится в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Азербайджана Сулеймана Исмаилова.

По словам С.Исмаилова, показатели 2019-го года говорят о том, что по сравнению с 2018 годом, выросло число жалоб из Хатаинского, Ясамальского районов Баку, Евлахского, Агдамского, Агстафинского, Агсуинского, Бейлаганского, Бардинского, Билясуварского, Джабраильского, Гедабекского, Имишлинского, Лачинского, Нефтчалинского, Сальянского, Шамахинского, Шамкирского, Зардабского, других городов и районов, и сократилось из Сабунчинского района Баку, Дашкесанского, Гёйгёльского, Гаджигабульского и других районов.

"Жалобы, поступающие в Администрацию президента, наглядно отражают, в каких регионах и по каким сферам работа построена неправильно, поэтому число поступающих жалоб, темы жалоб, из какого района поступили и причины, побудившие их написать, регулярно анализируются. Анализ тем показывает, что больше всего жалоб связано с деятельностью правоохранительных и судебных органов, должностных лиц, банковскими операциями, выдачей кредитов, трудовыми отношениями, увольнением, деятельностью здравоохранительных учреждений и медперсонала, захватом частных земельных и посевных участков, неправильным определением степени инвалидности, деятельностью медико-социальных экспертных комиссий, частных предприятий, приемом граждан в центральных и местных структурах, рассмотрением обращений, деятельностью некоторых районных исполнительных властей и муниципалитетов".