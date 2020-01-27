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Названы организации, которые проведут "exit poll" в связи с выборами в Азербайджане

Названы организации, которые проведут "exit poll"
© Report/ Elchin Murad

В Центризбирком поступили обращения для проведения "exit poll" в связи с парламентскими выборами.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил зампред ЦИК Ровзат Гасымов. 

По его словам, по поводу назначенных на 9 февраля парламентских выборов Лига защиты трудовых прав граждан обратилась в ЦИК в связи с проведением "exit poll": "Проводимый Лигой защиты трудовых прав граждан совместно с американской организацией "AJF&Associates İnc." "exit poll" охватит 1 053 избирательных участка по 118 округам. Сюда планируется привлечь 47 супервайзеров".   

После обсуждений вопрос вынесли на голосование и приняли решение о регистрации "AJF&Associates İnc." как компании, которая совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан проведет "exit poll".  

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