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Названы округи с самой высокой и самой низкой активностью избирателей

​Названы округи с самой высокой и самой низкой активностью избирателей

Названы округи с самой высокой и самой низкой активностью избирателей на парламентских выборах в Азербайджане.

Как передает Report, по состоянию на 19:00 наивысшая активность избирателей была зафиксирована на Шарур-Садаракском избирательном округе №1.

От данного округа в голосовании приняли участие 76,1% избирателей (29 тыс. 419 из 46 тыс. 225 избирателей).

Округом с самой низкой активностью избирателей стал 3-й Ясамальский избирательный округ №17. Здесь явка составила 17,84% (5447 из 30 тыс. 534 избирателей).

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