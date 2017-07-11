Назначены председатели ряда апелляционных судов - СПИСОК

11 июля, 2017 19:52

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателей ряда апелляционных судов. Как сообщает Report, согласно распоряжению нижеследующие лица назначены председателями ряда апелляционных судов. 1. Тапдыг Шукюр оглу Махмудов назначен председателем Гянджинского Апелляционного суда. 2. Саадат Инаят гызы Бекташи назначена председателем Сумгайытского Апелляционного суда. 3. Рашадат Ахмед оглу Агаев назначен председателем Ширванского Апелляционного суда. 4. Мубариз Досмамед оглу Акберов назначен председателем Шекинского Апелляционного суда. 1-3 части настоящего Распоряжения вступают в силу с 16 июля 2017 года, 4 часть - с 28 июля 2017 года.