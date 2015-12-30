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    Назначены председатели коллегий Верховного суда и председатели ряда судов первой инстанции

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов первой инстанции. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующие лица назначены председателями судов первой инстанции:

    Набиев Махмуд Юсиф оглу - председателем Бакинского суда по тяжким преступлениям

    Алиев Натиг Мурсал оглу - председателем Лянкяранского суда по тяжким преступлениям

    Сулейманов Али Зия оглу - председателем Джалилабадского военного суда

    Кязымов Эльчин Мамед оглу - председателем Лянкяранского районного суда.

    Распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.

    Глава государства также подписал распоряжение о назначении председателей коллегий Верховного суда Азербайджанской Республики.

    Шалала Агакерим гызы Мамедова - председателем Гражданской коллегии

    Хикмет Аббас оглу Мирзоев - председателем Административно-экономической коллегии

    Шахин Яшар оглу Юсифов - председателем Уголовной коллегии.

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