Назначены председатели коллегий Верховного суда и председатели ряда судов первой инстанции

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов первой инстанции.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующие лица назначены председателями судов первой инстанции:
Набиев Махмуд Юсиф оглу - председателем Бакинского суда по тяжким преступлениям
Алиев Натиг Мурсал оглу - председателем Лянкяранского суда по тяжким преступлениям
Сулейманов Али Зия оглу - председателем Джалилабадского военного суда
Кязымов Эльчин Мамед оглу - председателем Лянкяранского районного суда.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Глава государства также подписал распоряжение о назначении председателей коллегий Верховного суда Азербайджанской Республики.
Шалала Агакерим гызы Мамедова - председателем Гражданской коллегии
Хикмет Аббас оглу Мирзоев - председателем Административно-экономической коллегии
Шахин Яшар оглу Юсифов - председателем Уголовной коллегии.
News DepartmentАвтор новости
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