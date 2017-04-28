Назначены новые начальники полиции двух районов Азербайджана

28 апреля, 2017 10:29

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Назначены новые начальники полиции двух районов Азербайджана. Как сообщает Report, приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова начальник Сабирабадского районного отделения полиции (РОП) Гулиев Мубариз Ильяс оглу освобожден от занимаемой должности. Он назначен начальником Джалилабадского РОП. Другим приказом министра начальник Джалилабадского РОП Джамалов Намиг Алигусейн оглу освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Сабирабадского РОП. Отметим, что Намиг Джамалов является племянником министра оборонной промышленности Явера Джамалова.