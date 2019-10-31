 Наверх

Назначенная на 2 ноября несанкционированная акция отменена

​Назначенная на 2 ноября несанкционированная акция отменена

Назначенная Национальным советом на 2 ноября несанкционированная акция отменена. 

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ПНФА Али Керимли. 

Напомним, что ИВ города Баку рассмотрела обращение Национального совета относительно митинга и дала согласие на проведение митинга 2 ноября с 15:00 по 17:00 на ул. 28 Мая на территории Гарадагской тренировочно-спортивной базы Спортивного клуба "Нефтчи" в поселке Локбатан.

Однако председатель ПНФА Али Керимли заявил, что акция будет проведена недалеко от станции метро "28 Мая" в Насиминском районе. После этого МВД и Генпрокуратура сделали предупреждение организаторам митинга 2 ноября. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!