    Назначен старший помощник военного прокурора

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 13:31
    Назначен старший помощник военного прокурора

    Полковник-лейтенант юстиции Вагиф Исмаилов назначен на должность старшего помощника военного прокурора Азербайджана.

    Как сообщили Report в Военной прокуратуре, заместитель военного прокурора Шамкира, полковник-лейтенант юстиции Азер Мехдиев был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность старшего прокурора Управления по защите государственного обвинения.

    Следователь по особо важным делам Следственного управления, майор юстиции Эльхан Саламзаде назначен на должность заместителя военного прокурора Шамкира.

    Военный Прокурор старший помощник Вагиф Исмаилов
    Hərbi prokurora böyük köməkçi təyin edilib

