Назначен старший помощник военного прокурора

Полковник-лейтенант юстиции Вагиф Исмаилов назначен на должность старшего помощника военного прокурора Азербайджана.

Как сообщили Report в Военной прокуратуре, заместитель военного прокурора Шамкира, полковник-лейтенант юстиции Азер Мехдиев был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность старшего прокурора Управления по защите государственного обвинения.

Следователь по особо важным делам Следственного управления, майор юстиции Эльхан Саламзаде назначен на должность заместителя военного прокурора Шамкира.