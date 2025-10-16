Назначен старший помощник военного прокурора
Внутренняя политика
- 16 октября, 2025
- 13:31
Полковник-лейтенант юстиции Вагиф Исмаилов назначен на должность старшего помощника военного прокурора Азербайджана.
Как сообщили Report в Военной прокуратуре, заместитель военного прокурора Шамкира, полковник-лейтенант юстиции Азер Мехдиев был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность старшего прокурора Управления по защите государственного обвинения.
Следователь по особо важным делам Следственного управления, майор юстиции Эльхан Саламзаде назначен на должность заместителя военного прокурора Шамкира.
