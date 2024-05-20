Назначен прокурор города Ханкенди

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев назначил Рашадата Оруджова прокурором города Ханкенди.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Рашадат Оруджов работает в органах прокуратуры с 2012 года. С 2019 года по настоящее время работал заместителем прокурора Ясамальского района Баку.
Оруджев родился в Губадлинском районе, в возрасте 8 лет вместе с семьей был вынужден покинуть родной дом из-за армянской оккупации.
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением от 4 мая 2024 года учредил прокуратуру города Ханкенди.