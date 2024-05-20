Назначен прокурор города Ханкенди

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев назначил прокурора города Ханкенди.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев назначил Рашадата Оруджова прокурором города Ханкенди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Рашадат Оруджов работает в органах прокуратуры с 2012 года. С 2019 года по настоящее время работал заместителем прокурора Ясамальского района Баку.

Оруджев родился в Губадлинском районе, в возрасте 8 лет вместе с семьей был вынужден покинуть родной дом из-за армянской оккупации.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением от 4 мая 2024 года учредил прокуратуру города Ханкенди.