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Назначен прокурор города Ханкенди

Назначен прокурор города Ханкенди Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев назначил прокурора города Ханкенди.
Внутренняя политика
20 мая 2024 г. 15:05
Назначен прокурор города Ханкенди

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев назначил Рашадата Оруджова прокурором города Ханкенди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Рашадат Оруджов работает в органах прокуратуры с 2012 года. С 2019 года по настоящее время работал заместителем прокурора Ясамальского района Баку.

Оруджев родился в Губадлинском районе, в возрасте 8 лет вместе с семьей был вынужден покинуть родной дом из-за армянской оккупации.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением от 4 мая 2024 года учредил прокуратуру города Ханкенди.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndiyə prokuror təyin edilib

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