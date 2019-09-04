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Назначен председатель ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание"

Назначен председатель ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ровшана Мамедова председателем Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Ровшан Рагиф оглу Мамедов назначен председателем Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание".

Отметим, что 15 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности председателя ЗАО AzTV Арифа Алышанова.

Напомним, что до этого Р.Мамедли был ведущим телепередачи "Günün nəbzi" на AzTV.

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