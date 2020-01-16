Назначен первый заместитель главы ИВ Гянджи

Назначен первый заместитель главы ИВ Гянджи

16 января, 2020 12:43

https://report.az/storage/news/47c98e2305b89ba0d2056c5d2b6f7f7e/a73e64ab-6b36-43c3-81a1-e64760025593_292.jpg В Исполнительной власти города Гянджа произведено новое кадровое назначение. Как сообщает Report, Самед Исаг оглу Томуев назначен первым заместителем главы ИВ города. Отметим, что ранее С.Томуев работал заведующим сектором сфер производства и услуг отдела программирования и анализа социально-экономического развития аппарата главы ИВ Гянджи. Ранее должность первого заместителя главы ИВ Гянджи занимал Эльнур Рзаев, назначенный распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 31 октября 2019 года главой ИВ Хачмазского района.

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