    Назначен новый замглавы ИВ Хачмазского района

    Внутренняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 15:12
    Назначен новый замглавы ИВ Хачмазского района

    Глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев назначил себе нового заместителя.

    Как сообщает Report, согласно соответствующему приказу, должность замглавы - начальника отдела социально-экономических и архитектурно-строительных вопросов занял Фуад Назар оглу Шахбазов.

    Ранее Шахбазов работал в должности начальника отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления аппарата главы ИВ Хачмазского района.

    Хачмазский район замглавы ИВ Фуад Шахбазов
    Лента новостей