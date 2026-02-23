Назначен новый замглавы ИВ Хачмазского района
Внутренняя политика
- 23 февраля, 2026
- 15:12
Глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев назначил себе нового заместителя.
Как сообщает Report, согласно соответствующему приказу, должность замглавы - начальника отдела социально-экономических и архитектурно-строительных вопросов занял Фуад Назар оглу Шахбазов.
Ранее Шахбазов работал в должности начальника отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления аппарата главы ИВ Хачмазского района.
