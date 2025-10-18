Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Внутренняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 16:03
    Назначен новый первый зампредседателя ANAMA

    В Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA) произведено новое назначение.

    Как сообщает Report, распоряжением президента Ильхама Алиева Шамиль Этибар оглы Рзаев назначен первым заместителем председателя правления ANAMA.

    До нового назначения он являлся старшим советником по развитию в Программе развития Организации Объединенных Наций.

    В 2024 году награжден президентом Азербайджанской Республики медалью "За заслуги в области разминирования".

