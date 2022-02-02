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Назначен новый заместитель главы ИВ Хачмазского района

Назначен новый заместитель главы ИВ Хачмазского района В Исполнительной власти Хачмазского района произведено новое кадровое назначение.
Внутренняя политика
2 февраля 2022 г. 19:08
Назначен новый заместитель главы ИВ Хачмазского района

В Исполнительной власти Хачмазского района произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает северное бюро Report, Оруджлу Анар Абсатдар оглу назначен первым заместителем главы Исполнительной власти Хачмазского района.

Оруджлу Анар Абсатдар оглу родился в 1974 году в поселке Арзу Хачмазского района. В 1997 году окончил Азербайджанскую сельскохозяйственную академию по специальности экономист. До этого назначения являлся заместителем начальника отдела в ИВ Хачмазского района. А.Оруджлу является членом партии "Ени Азербайджан". Женат, имеет 3 детей.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda icra başçısına yeni müavin təyin olunub 

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