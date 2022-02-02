Назначен новый заместитель главы ИВ Хачмазского района

В Исполнительной власти Хачмазского района произведено новое кадровое назначение.

В Исполнительной власти Хачмазского района произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает северное бюро Report, Оруджлу Анар Абсатдар оглу назначен первым заместителем главы Исполнительной власти Хачмазского района.

Оруджлу Анар Абсатдар оглу родился в 1974 году в поселке Арзу Хачмазского района. В 1997 году окончил Азербайджанскую сельскохозяйственную академию по специальности экономист. До этого назначения являлся заместителем начальника отдела в ИВ Хачмазского района. А.Оруджлу является членом партии "Ени Азербайджан". Женат, имеет 3 детей.