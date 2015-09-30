Назначен новый вице-президент AZAL

30 сентября, 2015 18:46

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльдара Гаджиева вице-президентом Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Как сообщает Report, согласно распоряжению, Эльдар Али оглу Гаджиев назначен вице-президентом Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии". Отметим, что до этого Э.Гаджиев занимал должность исполнительного директора пассажирской авиакомпании AZAL, входящей в состав ЗАО.