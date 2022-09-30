Назначен новый руководитель аппарата Госагентства

Худаят Гасанли назначен руководителем аппарата Агентства интеллектуальной собственности.
Как сообщает Report, в структуре агентства появились новые кадровые назначения.
Так, Натиг Исаев, достигнув предельного возраста службы на государственной службе, добровольно ушел на пенсию с поста руководителя аппарата агентства, и на его место был назначен Худаят Гасанли.
X.Гасанли ранее работал директором Центра экспертизы патентов и товарных знаков, подведомственного агентству. В настоящее время должность директора центра временно занимает заместитель директора Анар Гусейнов.
Кроме того, начальник отдела анализа интеллектуальной собственности и политики Рустам Агаев также добровольно вышел на пенсию по достижении предельного возраста пребывания на государственной службе.
На его место назначен Раджаф Оруджев.
В Агентстве Report подтвердили информацию о новых назначениях.