​Назначен новый начальник Дашкесанского РОП

Назначен новый начальник Дашкесанского районного отделения полиции.

Как передает Report, подполковник Азай Агаев был назначен на эту должность соответствующим приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова.

Ранее А.Агаев работал заместителем начальника оперативного отдела Мингячевирского городского отделения полиции.

Напомним, что бывший начальник Дашкесанского районного отделения полиции Вафадар Оруджев был назначен на должность начальника Загатальского районного управления полиции несколько дней назад.