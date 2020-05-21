Назначен новый глава ИВ Агстафинского района

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Сеймура Оруджева главой Исполнительной власти Агстафинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению Сеймур Вагиф оглу Оруджев назначен главой Исполнительной власти Агстафинского района.

Отметим, что С.Оруджев родился 27 октября 1984 года в городе Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики.

Напомним, что бывший глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев был арестован в декабре прошлого года. Позже он был освобожден от занимаемой должности.