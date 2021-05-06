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Назначен начальник Государственной налоговой службы

Назначен начальник Государственной налоговой службы В 2005-2015 годах работал на различных должностях в одной из ведущих международных аудиторских компаний мира, функционирующих в Азербайджане
Внутренняя политика
6 мая 2021 г. 13:54
Назначен начальник Государственной налоговой службы
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Орхан Фаиг оглы Назарли назначен начальником Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением главы государства Орхан Назарли освобожден от должности заместителя начальника Государственной налоговой службы.

О. Назарли родился 5 декабря 1984 года в городе Агдам. В 2005 году окончил факультет "Международные экономические отношения" Азербайджанского государственного экономического университета. Трудовую деятельность начал в 2003 году в частном секторе, в 2005-2015 годах работал на различных должностях в одной из ведущих международных аудиторских компаний мира, функционирующих в Азербайджане.

В 2014 году прошел сертификацию в штате Аляска США и получил лицензию Certified Public Accountant.

В 2015-2016 годах работал советником министра образования по экономическим вопросам, а в 2016-2017 годах-заместителем руководителя Аппарата Министерства образования.

В 2018 году назначен советником министра налогов Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 13 мая 2020 года назначен на должность заместителя начальника Государственной налоговой службы и ему было поручено исполнение обязанностей главы налоговой службы.

Женат, имеет 3 детей.

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