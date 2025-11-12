Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Назначен глава ИВ Гёйчайского района

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 13:37
    Назначен глава ИВ Гёйчайского района

    Орхан Чингиз оглу Мурсалов назначен главой Исполнительной власти Гёйчайского района.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мурсалова на эту должность.

    Другим распоряжением главы государства, Орхан Мурсалов освобожден от должности главы ИВ Гедабекского района.

