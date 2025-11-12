Назначен глава ИВ Гёйчайского района

Орхан Чингиз оглу Мурсалов назначен главой Исполнительной власти Гёйчайского района.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мурсалова на эту должность.

Другим распоряжением главы государства, Орхан Мурсалов освобожден от должности главы ИВ Гедабекского района.