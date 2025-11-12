Назначен глава ИВ Гёйчайского района
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 13:37
Орхан Чингиз оглу Мурсалов назначен главой Исполнительной власти Гёйчайского района.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мурсалова на эту должность.
Другим распоряжением главы государства, Орхан Мурсалов освобожден от должности главы ИВ Гедабекского района.
Последние новости
13:46
Президент назначил нового главу ИВ Кюрдамирского районаВнутренняя политика
13:46
Ильхам Алиев принял делегацию китайской компании China Datang Corporation Ltd.Другие
13:44
Глава ИВ города Нафталан освобожден от должности, назначен главой Гёйгельского районаВнутренняя политика
13:41
Замминистра: В Азербайджане ведутся съемки пяти фильмов об Отечественной войнеМилли Меджлис
13:39
Назначен глава Исполнительной власти Гахского районаВнутренняя политика
13:37
Назначен глава ИВ Гёйчайского районаВнутренняя политика
13:33
Назначен глава Исполнительной власти Балакянского районаВнутренняя политика
13:31
Токаев: С Путиным обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничествоВ регионе
13:18