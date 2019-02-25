Помощник первого вице-президента: Наша молодежь способна обеспечить блестящее будущее Азербайджана

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/29d599233ff9305bf8bcd7f015dc014d/cf31b808-dee8-4a24-9450-27b5b6221c99_292.jpg

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Молодежная политика является составной частью проводимой азербайджанским государством внутренней политики. Лично президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда держат в центре внимания создание условий для всестороннего развития молодежи, эффективного исполнения выпадающих в связи с этим на государство обязательств".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник первого вице-президента, завотделом Администрации президента по вопросам молодежной политики и спорта Юсуф Мамедалиев.

По его словам, показателем этого внимания является постоянное принятие мер для осуществления деятельности государства по обеспечению развития молодежи, усовершенствования законодательной базы в сфере труда молодежи, создания социальной инфраструктуры, выявления и развития научного и творческого потенциала молодежи и др.

Помощник первого вице-президента отметил, что президент Азербайджана хочет видеть каждого молодого человека образованным, квалифицированным, общественно активным, реализовавшим свой научно-творческий потенциал, готовым к борьбе за территориальную целостность и независимость страны, верным национально-нравственным ценностям и патриотом: "Я с уверенностью говорю, что окруженная всесторонним вниманием и заботой государства наша молодежь способна выполнить поставленные президентом Ильхамом Алиевым задачи, обладает возможностью и волей под его руководством обеспечить более блестящее будущее Азербайджана".