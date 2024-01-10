​​​​​​​НАНА подготовит план мероприятий в рамках года солидарности во имя зеленого мира

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) подготовит план мероприятий в рамках объявленного в стране года солидарности во имя зеленого мира.

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) подготовит план мероприятий в рамках объявленного в стране года солидарности во имя зеленого мира.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на заседании президиума НАНА.

Собравшиеся обсудили распоряжение президента Азербайджана от 25 декабря 2023 года об объявлении 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира" и предстоящие задачи.

Президент НАНА академик Иса Габиббейли сказал, что Азербайджан как надежный и ответственный член международного сообщества вносит вклад в борьбу с последствиями изменения климата.

На заседании научным подразделениям НАНА было поручено подготовить План мероприятий академии в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".