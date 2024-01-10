О нас

НАНА подготовит план мероприятий к 140-летию Мамед Эмина Расулзаде

НАНА подготовит план мероприятий к 140-летию Мамед Эмина Расулзаде Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) подготовит план мероприятий к 140-летию со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 11:08
НАНА подготовит план мероприятий к 140-летию Мамед Эмина Расулзаде

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) подготовит план мероприятий к 140-летию со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде.

Об этом Report сообщили в академии.

Данный вопрос обсуждался на заседании президиума НАНА, посвященном реализации задач, вытекающих из распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде.

Президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что согласно распоряжению, Министерству культуры совместно с Министерством науки и образования и Национальной академией наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 140-летию одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде.

Для обеспечения исполнения распоряжения отделам гуманитарных и общественных наук НАНА были даны поручения для подготовки плана мероприятий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAMEA Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illiyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayacaq

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi