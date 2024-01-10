НАНА подготовит план мероприятий к 140-летию Мамед Эмина Расулзаде

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) подготовит план мероприятий к 140-летию со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде.

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) подготовит план мероприятий к 140-летию со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде.

Об этом Report сообщили в академии.

Данный вопрос обсуждался на заседании президиума НАНА, посвященном реализации задач, вытекающих из распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде.

Президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что согласно распоряжению, Министерству культуры совместно с Министерством науки и образования и Национальной академией наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 140-летию одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде.

Для обеспечения исполнения распоряжения отделам гуманитарных и общественных наук НАНА были даны поручения для подготовки плана мероприятий.