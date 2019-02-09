Нахчыванской Автономной Республике исполняется 95 лет

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 95 лет Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, 9 февраля 1924 года Нахчыван получил статус автономии.

Статус автономии официально признан Московским договором, подписанным между Россией и Турцией в 1921 году, а затем Карским договором, подписанным между Турцией и республиками Южного Кавказа.

В соответствии с Конституцией, принятой 12 ноября 1995 года в результате всенародного голосования, Нахчыванская АР получила статус автономного государства в составе Азербайджана.

В Нахчыване насчитывается 219 населенных пунктов, в том числе 5 городов (Нахчыван, Ордубад, Джулфа, Шарур и Шахбуз), 8 поселков городского типа и 206 сел. Административным центром Автономной Республики является древний город Нахчыван.

Население Нахчывана составляет более 450 тыс. человек.

Председателем Верховного Меджлиса Нахчывана является Васиф Талибов.