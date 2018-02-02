Награждены сотрудники Конфедерации профсоюзов Азербайджана - СПИСОК

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в социально-общественной и гуманитарно-культурной жизни Азербайджанской Республики почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный врач"

Гулиеву Акифу Авяз оглу

Гулиеву Шахину Шахпеленг оглу

Мамиеву Чингизу Газар оглу

Шахмамедову Шарифу Шахмамед оглу.

"Заслуженный учитель"

Мевлаевой Диляре Рамазан гызы

Рзаевой Зумруд Лазым гызы

Софиевой Гюнеш Халил гызы.

"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"

Алиеву Мирзе Вагиф оглу.

"Заслуженный работник культуры"

Асланову Азаду Гулу оглу

Гусейнову Амраху Рахман оглу

Гурбанову Искендеру Керем оглу

Талыбову Джахангиру Азим оглу.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии профсоюзного движения в Азербайджане президент страны наградил следующих лиц:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Эфендиева Эмина Энвер-Товфиг оглу

Гаджиева Тельмана Габиб оглу

Новрузова Суджахана Мусеиб оглу

Салманова Мухаммедали Мухаммед оглу.

медалью "Терегги"

Аббасова Хайяма Беюкага оглу

Аббасова Ширвана Али оглу

Абдуллаева Иршада Ильяс оглу

Абдуллаева Исфендияра Исмаил оглу

Абдуллаева Сайяра Габиб оглу

Аллахвердиева Аждара Гахраман оглу

Аллахвердиева Шахина Аллахверди оглу

Атакишиева Абдуллу Забит оглу

Бабаханову Халиду Гачай гызы

Бабанлы Юсифа Мамед оглу

Бабаева Гудрата Ахмед оглу

Бабаеву Мехрибан Хады гызы

Багирова Надира Мухаммед оглу

Балаеву Фариду Кямиль гызы

Бехбудова Назима Меху оглу

Бахманову Эльмиру Осман гызы

Билалова Адышаха Фейзулла оглу

Джахангирова Акифа Али оглу

Джафарова Вусата Валех оглу

Дадашеву Севиндж Рамиз гызы

Абилова Агаширина Абиль оглу

Ахмедова Гусейна Гасан оглу

Ахмедова Мухтара Гадир оглу

Ахмедова Ровшана Наджаф оглу

Алекперова Сабира Гара оглу

Алескерову Ягут Бейляр гызы

Алязова Исмаила Сеюнпаша оглу

Алияр-заде Эльхана Расул оглу

Алиева Гафиля Эльбейи оглу

Алиева Миргалама Искендер оглу

Алиева Ширвана Гусейн оглу

Алиева Вахида Ильдырым оглу

Алиеву Севду Аскер гызы

Алиеву Сайяру Вели гызы

Амирасланова Адалята Искендер оглу

Амирову Шахлу Тофиг гызы

Аскерова Фаига Фикрет оглу

Эйюбова Аллахъяра Юсиф оглу

Азимову Афет Иса гызы

Азизова Мюслета Эльхан оглу

Фарзалиеву Таиру Рафиль гызы

Гезалову Кямалю Адиль гызы

Ахвердиева Мехти Исмаил оглу

Гамзаеву Тюказбан Мамед гызы

Гасанова Аббаса Бахман оглу

Гумбатова Назима Гаджи оглу

Гусейнова Ялчына Шулан оглу

Гусейнову Шахлу Адиль гызы

Гусейнову Зенфиру Гусейн гызы

Халилову Гарибу Аллахверди гызы

Худиева Рамика Мамед оглу

Худуева Аливерди Аббасали оглу

Ибрагимова Ибрагима Джамал оглу

Ибрагимову Тарану Имран гызы

Исаева Этибара Алекбер оглу

Исмаилову Азизу Мирзаммед гызы

Исмаилову Наилю Сабир гызы

Кязымова Мазахира Гардаш оглу

Кяляшова Имрана Амираслан оглу

Гафарова Рафаэля Ибрагим оглу

Гасымова Вагифа Гамандар оглу

Гадимова Бахтияра Гусейн оглу

Гадимова Тофига Бахыш оглу

Гулиева Натига Али оглу

Гулиеву Севду Азиз-Ага гызы

Гулиеву Замиру Идаятовну

Махмудова Али Абульфат оглу

Маниеву Разию Сабир гызы

Мамедова Мамеда Сафар оглу

Мамедова Наримана Эйюб оглу

Мамедова Вагифа Видади оглу

Мамедову Рубабу Гейбат гызы

Манафову Шохлу Азиз гызы

Мансимзаде Биньямина Мансим оглу

Марданлы Фуада Алиовсат оглу

Мирзоеву Наргиз Мирзахан гызы

Мирзоеву Ситару Тариель гызы

Мурадова Азада Алмаз оглу

Мурадову Зохру Султан гызы

Мусаева Гурбана Ибрагим оглу

Мустафаева Али Наби оглу

Мустафаева Рамиза Шамсаддин оглу

Набиеву Зилфиру Гурбановну

Наджафова Ниязи Исмаил оглу

Назирова Рустама Мамед оглу

Нифталиева Турала Акиф оглу

Раджабова Гадира Дадаш оглу

Рзаева Октая Алекбер оглу

Рзаева Теймура Ягуб оглу

Саламову Сайяру Мамед Ага гызы

Салаева Сабахата Гасан оглу

Салманова Исрафила Ханкиши оглу

Салимова Рагима Абдурахман оглу

Шабанлы Адиля Чапархан оглу

Шихиева Агаверди Худаверди оглу

Тагиева Асифа Дилян оглу

Талыбова Айдына Вейсал оглу

Ягубова Гошгара Валех оглу.