Награждены работники Государственной налоговой службы при Минэкономики - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с днем профессионального праздника работников налоговой службы глава государства наградил следующих работников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Байрамова Манафа Байрам оглу

Алекберова Сахиба Нуреддин оглу

Мамедханова Сахира Полад оглу

медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 1-й степени

Фатизаде Заура Интигам оглу

Мамедова Эльчина Фаррух оглу

медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 2-й степени

Бейлярова Эльчина Бейляр оглу

Гусейнова Ильхама Гуламгусейн оглу

медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 3-й степени

Агаммедова Ягуба Сабир оглу

Алджанова Фуада Октай оглу

Алимову Нигяр Эйюб гызы

Балакишиева Натига Халай оглу

Байрамлы Нурлана Фамиль оглу

Байрамова Байрама Афер оглу

Бадалова Эльдара Мюлькюм оглу

Ахмедова Эльданиза Юнис оглу

Гаджиева Эльнура Сабир оглу

Гусеинова Фахри Ихтияр оглу

Исмайлова Парвиза Гамид оглу

Исмайлову Зибейду Рафиг гызы

Гулиева Мехрали Гюльмамед оглу

Гулиева Сахавета Гюльбаба оглу

Гулиева Тогрула Фахраддин оглу

Гурбанова Вугара Алияр оглу

Мансурова Эльнура Мухаммед оглу

Мамедова Сархана Мурад оглу

Мустафаева Фатеха Фазиль оглу

Пашаева Ильгара Мирза оглу

Сафарова Шахина Сабир оглу

Шабанова Али Гаджи оглу

Шекерова Рамиля Фикрет оглу

Тагиеву Тарану Мехмандар гызы

Техмезова Гариба Дадаш оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Акберли Заура Фахраддин оглу

Алиева Азера Расул оглу

Иманова Ниджата Шукюр оглу

Гулиева Заура Закир оглу

Сеидова Нури Союнгулу оглу

Юсубова Эльчина Мустафа оглу

Зинатова Руслана Викторовича

медалью "Терегги"

Агакишиева Эльчина Надир оглу

Балакишиеву Егяну Насир гызы

Кязымова Мирали Сахиб оглу

Ширинова Натига Тельман оглу.