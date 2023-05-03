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Надежда Кокотович: Европа имеет большие надежды на поставки газа из Азербайджана

Надежда Кокотович: Европа имеет большие надежды на поставки газа из Азербайджана Европа имеет большие надежды на поставки газа из Азербайджана не только на данный момент, но и на следующие десятилетия.
Внутренняя политика
3 мая 2023 г. 18:46
Надежда Кокотович: Европа имеет большие надежды на поставки газа из Азербайджана

Европа имеет большие надежды на поставки газа из Азербайджана не только на данный момент, но и на следующие десятилетия.

Об этом Report заявила директор Брюссельского энергетического клуба Надежда Кокотович, прибывшая в Азербайджан для участия на международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию Гейдара Алиева.

По ее словам, данная международная конференция - уникальная возможность для того, чтобы обсудить роль Азербайджана в евразийском регионе, отношения Азербайджана с другими странами.

"Было невероятно интересно слушать ответы господина президента Алиева на наши вопросы. Вопросы касались не только поставок газа, но и других стратегических проектов, реализуемых Азербайджаном",- сказала она.

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