Надежда Исмаилова награждена орденом "Шохрат"
Внутренняя политика
- 16 января, 2026
- 17:10
Надежда Исмаилова награждена орденом "Шохрат" за особые заслуги в области журналистики.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Исмаилова Надежда Васильевна родилась 14 января 1938 года в Ашхабаде. В 1962 году окончила факультет филологии Азербайджанского государственного университета, а в 1968 году - Московский всесоюзный институт кинематографии. С 1959 года начала работать на Азербайджанском телевидении. С 1975 по 1984 год работала заместителем главного редактора на киностудии "Азербайджанфильм", с 1985 по 1987 год - в творческом объединении "Азертелефильм" АзТВ. Была автором и ведущей телевизионных публицистических программ Dalğa, Həftə plyus, TV Kuryeк.
