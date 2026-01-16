Надежда Исмаилова награждена орденом "Шохрат" за особые заслуги в области журналистики.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Исмаилова Надежда Васильевна родилась 14 января 1938 года в Ашхабаде. В 1962 году окончила факультет филологии Азербайджанского государственного университета, а в 1968 году - Московский всесоюзный институт кинематографии. С 1959 года начала работать на Азербайджанском телевидении. С 1975 по 1984 год работала заместителем главного редактора на киностудии "Азербайджанфильм", с 1985 по 1987 год - в творческом объединении "Азертелефильм" АзТВ. Была автором и ведущей телевизионных публицистических программ Dalğa, Həftə plyus, TV Kuryeк.