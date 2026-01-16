Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Надежда Исмаилова награждена орденом "Шохрат"

    Внутренняя политика
    • 16 января, 2026
    • 17:10
    Надежда Исмаилова награждена орденом Шохрат

    Надежда Исмаилова награждена орденом "Шохрат" за особые заслуги в области журналистики.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Исмаилова Надежда Васильевна родилась 14 января 1938 года в Ашхабаде. В 1962 году окончила факультет филологии Азербайджанского государственного университета, а в 1968 году - Московский всесоюзный институт кинематографии. С 1959 года начала работать на Азербайджанском телевидении. С 1975 по 1984 год работала заместителем главного редактора на киностудии "Азербайджанфильм", с 1985 по 1987 год - в творческом объединении "Азертелефильм" АзТВ. Была автором и ведущей телевизионных публицистических программ Dalğa, Həftə plyus, TV Kuryeк.

    Надежда Исмаилова орден "Шохрат" Ильхам Алиев распоряжение
    Nadejda İsmayılova "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

    Последние новости

    18:00
    Фото

    TƏBİB расширяет применение высокотехнологичных хирургических услуг в региональных больницах

    Здоровье
    17:58
    Фото

    Вилаят Эйвазов обсудил с белорусским коллегой перспективы сотрудничества

    Происшествия
    17:50

    Орхан Зейналов: Газопровод Ыгдыр-Нахчыван создает возможность для реверсного потока газа

    Энергетика
    17:45
    Фото

    Азербайджан обсудил с Mastercard сотрудничество по транзитным перевозкам

    Инфраструктура
    17:25

    В Баку обсуждено расширение возможностей преподавания украинского языка в Азербайджане

    Внешняя политика
    17:21

    Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс

    Внутренняя политика
    17:10

    Надежда Исмаилова награждена орденом "Шохрат"

    Внутренняя политика
    17:07

    Президент Ильхам Алиев сменил председателя правления ASCO

    Инфраструктура
    16:59
    Фото

    В Баку завершилась конференция по репрессивной политике Индии в отношении сикхов - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей