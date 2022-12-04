Национальный активист Южного Азербайджана посетил село Агалы

"Каждый с юга должен приехать и посмотреть, какие здесь созданы условия. Пусть видят, что народ может жить счастливее и красивее только под своим флагом".

"Каждый с юга должен приехать и посмотреть, какие здесь созданы условия. Пусть видят, что народ может жить счастливее и красивее только под своим флагом".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил национальный активист Южного Азербайджана, руководитель Телевидения Южного Азербайджана (GünazTV) Ахмет Обалы.

Отметим, что после посещения Худаферинского моста в Джебраильском районе, Обалы также побывал на освобожденном от оккупации в селе Агалы Зангиланского района.

В населенном пункте его встретил сотрудник специального представительства президента Азербайджанской Республики по Восточно-Зангезурскому экономическому району Агиль Гурбанов.

Гостю была предоставлена информация об условиях, созданных в Агалы. Отмечено, что жители очень быстро вернулись в родное село, где созданы все условия для их социального благополучия.