Национальному онкологическому центру выделено 650 тыс. манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы Национального онкологического центра.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы Национального онкологического центра.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях укрепления материально-технической базы Национального онкологического центра Министерства здравоохранения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда президента Азербайджана Национальному онкологическому центру выделено 650 тыс. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.