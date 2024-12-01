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Члены Национальной превентивной группы Омбудсмена Азербайджана посетили места содержания арестованных

Члены Национальной превентивной группы Омбудсмена Азербайджана посетили места содержания арестованных По поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) продолжают совершать внеплановые визиты в места содержания под стражей арестованных лиц.
Внутренняя политика
1 декабря 2024 г. 15:32
Члены Национальной превентивной группы Омбудсмена Азербайджана посетили места содержания арестованных

По поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) продолжают совершать внеплановые визиты в места содержания под стражей лиц, которые не могут покинуть их самовольно.

Как сообщает Report, в рамках деятельности НПГ, в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН "Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и требованиями Конституционного Закона "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", очередным местом посещения стал Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Целью визита было изучение условий содержания и обращения с содержащимися под стражей лицами, а также уровня обеспечения их прав.

В рамках визита с участием врача и психолога НПГ в условиях конфиденциальности были приняты несколько обвиняемых лиц, были заслушаны их обращения, некоторые из которых были удовлетворены. Принятым лицам были разъяснены их права и полномочия Омбудсмена.

По итогам посещения были проведены беседы с руководством изолятора и даны соответствующие рекомендации, основанные на национальном и международном законодательствах.

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