Члены Национальной превентивной группы Омбудсмена Азербайджана посетили места содержания арестованных

По поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) продолжают совершать внеплановые визиты в места содержания под стражей арестованных лиц.

По поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) продолжают совершать внеплановые визиты в места содержания под стражей лиц, которые не могут покинуть их самовольно.

Как сообщает Report, в рамках деятельности НПГ, в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН "Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и требованиями Конституционного Закона "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", очередным местом посещения стал Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Целью визита было изучение условий содержания и обращения с содержащимися под стражей лицами, а также уровня обеспечения их прав.

В рамках визита с участием врача и психолога НПГ в условиях конфиденциальности были приняты несколько обвиняемых лиц, были заслушаны их обращения, некоторые из которых были удовлетворены. Принятым лицам были разъяснены их права и полномочия Омбудсмена.

По итогам посещения были проведены беседы с руководством изолятора и даны соответствующие рекомендации, основанные на национальном и международном законодательствах.