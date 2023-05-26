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Начался второй день конференции "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию"

Начался второй день конференции "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию" Начался второй день международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".
Внутренняя политика
26 мая 2023 г. 10:26
Начался второй день конференции Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию

Начался второй день международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

Как передает Report, конференция проходит при совместной организации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Организации Объединенных Наций (ООН).

Основная цель конференции, которая 25 мая стартовала в Агдаме - проинформировать международное сообщество о масштабах минной проблемы и ее последствиях.

Кроме того, принимая во внимание глобальный характер проблемы, конференция призвана представить национальные и глобальные Цели устойчивого развития (ЦУР) по гуманитарному разминированию, укреплению совместного партнерства и поддержки в этом направлении.

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Версия на английском языке 2nd day of conference on ‘Mine Action –Path to Reaching SDGs’ starts in Azerbaijan

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