Начался визит участников Международного форума омбудсменов на освобожденные территории Азербайджана

12:54

Начался визит участников Международного Бакинского форума омбудсменов на территории, освобожденные от оккупации.

Как сообщает корреспондент Report, командированный в Агдам, участники Международного Бакинского форума омбудсменов на тему "Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека", проведенного по инициативе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики, уже находятся в освобожденном от оккупации Агдаме.

В визите принимают участие омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, а также омбудсмены, руководители национальных институтов по правам человека, информационные комиссары и эксперты в области прав человека из Турции, Венгрии, Кыргызстана, Филиппин, Кении, Северной Македонии, Марокко и Молдовы.

В рамках визита, направленного на информирование мировой общественности о многочисленных преступлениях геноцида, урбицида, экоцида, культурицида и других фактах агрессии Армении против Азербайджана, планируется провести наблюдение на освобожденных территориях, включая Агдам.

Напомним, что 2 октября состоялся Международный Бакинский форум омбудсменов, который посетили более 60 гостей из почти 30 стран, а также представители омбудсмена и национальных правозащитных институтов, высокопоставленные должностные лица, представители институтов гражданского общества, ряда международных организаций, эксперты в области изменения климата и прав человека – всего в нем приняли участие более 200 участников.

В заключение была принята Декларация, которая внесет свой вклад в усиление роли омбудсменов и национальных институтов по правам человека в решении экологических проблем, а также в повышение осведомленности в этой области.