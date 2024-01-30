ЦИК начал раздачу избирательных бюллетеней

В типографии Милли Меджлиса стартовал процесс раздачи избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям с участием членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сотрудников секретариата, а также председателей и секретарей соответствующих окружн

В типографии Милли Меджлиса стартовал процесс раздачи избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям с участием членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сотрудников секретариата, а также председателей и секретарей соответствующих окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщили Report в ЦИК.

Было отмечено, что созданы все условия для того, чтобы международные организации, миссии по наблюдению за выборами, представители медиа и заинтересованные субъекты могли внимательно следить за процессом.