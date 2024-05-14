Община призвала ОБСЕ поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев

Председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли направил письмо действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яну Боргу, в котором призвал ОБСЕ поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.
Как сообщили Report в общине, в письме говорится об изгнании азербайджанцев из Армении, уничтожении их культурного наследия, кладбищ, мечетей и других мест поклонения.
Азиз Алекберли подчеркнул, что основной целью деятельности Общины Западного Азербайджана является обеспечение мирного, безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома в рамках международного права. В письме отмечается, что община уважает международное право, в том числе территориальную целостность государств, готово к диалогу с Арменией по вопросу возвращения и с сожалением отмечает, что Армения избегает диалога.
Глава ОЗА также довел до внимания, что Армения пыталась воспрепятствовать участию Общины Западного Азербайджана в мероприятиях ОБСЕ и призвал организацию осудить эти попытки Армении против свободы выражения и деятельности гражданского общества.
Оригинал письма представлен Яну Боргу корреспондентом действующего при общине Телевидения Западного Азербайджана на проведенной в Баку совместной пресс-конференции действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Азербайджана.