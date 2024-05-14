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Община призвала ОБСЕ поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев

Община призвала ОБСЕ поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев Председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли направил письмо действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яну Боргу, в котором призвал ОБСЕ поддержать возвращение изгнанных из Армении
Внутренняя политика
14 мая 2024 г. 15:00
Община призвала ОБСЕ поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев

Председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли направил письмо действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яну Боргу, в котором призвал ОБСЕ поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.

Как сообщили Report в общине, в письме говорится об изгнании азербайджанцев из Армении, уничтожении их культурного наследия, кладбищ, мечетей и других мест поклонения.

Азиз Алекберли подчеркнул, что основной целью деятельности Общины Западного Азербайджана является обеспечение мирного, безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома в рамках международного права. В письме отмечается, что община уважает международное право, в том числе территориальную целостность государств, готово к диалогу с Арменией по вопросу возвращения и с сожалением отмечает, что Армения избегает диалога.

Глава ОЗА также довел до внимания, что Армения пыталась воспрепятствовать участию Общины Западного Азербайджана в мероприятиях ОБСЕ и призвал организацию осудить эти попытки Армении против свободы выражения и деятельности гражданского общества.

Оригинал письма представлен Яну Боргу корреспондентом действующего при общине Телевидения Западного Азербайджана на проведенной в Баку совместной пресс-конференции действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İcma ATƏT-i Ermənistandan qovulmuş azəraycanlıların öz evlərinə qayıdışına dəstək verməyə çağırıb

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