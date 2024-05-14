Изменен порядок выдачи направлений на медико-социальную экспертизу с целью установления инвалидности

Изменился порядок выдачи направлений на медико-социальную экспертизу с целью установления инвалидности.

Изменился порядок выдачи направлений на медико-социальную экспертизу с целью установления инвалидности.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно внесенному пункту, комиссия отказывает в выдаче направления, если отсутствуют основные условия, указанные в пункте 1.5 настоящего порядка, а также если лицо отказывается от прохождения необходимых диагностических обследований в случаях, предусмотренных пунктом 2.2.

Другой поправкой комиссия принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче направления сразу после окончания расследования в соответствии с пунктом 2.2 настоящего порядка. Решение оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и членами комиссии и заверяется печатью.