Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Началось внеочередное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством Огтая Асадова включены обсуждения по 8 вопросам.

Заседание началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

На заседании планируется обсуждение поправок к закону "О страховании вкладов", к Налоговому кодексу, к закону "О валютном регулировании", изменения к Кодексу об административных правонарушениях, к закону "О государственной закупке", к закону "О таможенном тарифе".

Также будет обсужден законопроект "О полном страховании вкладов".

На заседании участвуют председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, министр экономики Шахин Мустафаев и другие официальные лица.