 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Началось внеочередное заседание Милли Меджлиса

    В повестку заседания включены 8 вопросов

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Началось внеочередное заседание Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством Огтая Асадова включены обсуждения по 8 вопросам. 

    Заседание началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

    На заседании планируется обсуждение поправок к закону "О страховании вкладов", к Налоговому кодексу, к закону "О валютном регулировании", изменения к Кодексу об административных правонарушениях, к закону "О государственной закупке", к закону "О таможенном тарифе".

    Также будет обсужден законопроект "О полном страховании вкладов". 

    На заседании участвуют председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, министр экономики Шахин Мустафаев и другие официальные лица.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi