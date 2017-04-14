Началось пленарное заседание парламента

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено 39 вопросов.

На заседании обсудят отчет Счетной палаты по 2016 году, вопрос о внесении изменений в состав Вещательного совета Общественного телеканала (İTV), Кодекс градостроительства и строительства, Кодекс об административных правонарушениях, а также законы "О дошкольном образовании", "О государственном реестре и государственной регистрации юридических лиц", "О комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики", "О борьбе с финансированием терроризма и легализацией денежных средств или же другого имущества, приобретенных преступным путем".

Кроме того, в повестку включены проекты дополнений и изменений в законы "О рынке ценных бумаг", "Об охране окружающей среды", "О геодезии и картографии", "Об использовании энергоресурсов", "О промышленных и бытовых отходах", "О газоснабжении", "О служебном и гражданском оружии", "О пожарной безопасности", "О лекарственных средствах", "О фитосанитарном контроле", "Об экологически чистом сельском хозяйстве", "О чаеводстве", "О виноградарстве", "О семеноводстве", "О зерновых", "О продуктах питания", "О телекоммуникации", "Об автомобильных дорогах", "О стандартизации", "О ценных металлах и драгоценных камнях", "О рекламе", "О туризме" и пр.