Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера парламента Октая Асадова, вошли 10 вопросов.

Это – проекты изменений в Градостроительный и строительный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы "О судебно-правовом совете", "О паспортах", "О телекоммуникации", "О свободе вероисповедания".

Кроме того, во втором чтении на обсуждение парламента вынесут законопроекты "Об ограничении использования табачных изделий" и "О правилах этического поведения служащих муниципалитетов", и в первом чтении – законопроекта "О вещании кабельной сети".