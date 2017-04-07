Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Октая Асадова входит 40 вопросов.

Среди них: годовая информация национального координатор по борьбе с торговлей людьми, "О мелиорации и ирригации", "О политических партиях", "Об оправдании жертв политических репрессий", "О государственном обязательном персональном страховании военнослужащих", "О негосударственной (частной) охранной деятельности", "О ветеранах", "О национальном архивном фонде", "Об образовании", "О списке вещей, недопустимых к гражданскому обороту (изъятые из гражданского оборота)", "Об авиации", "О банках", "О государственном долге", "О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем и с финансированием терроризма", "О статусе муниципалитетов", "О правилах этического поведения членов муниципалитетов", проекты изменений в Избирательный кодекс, Миграционный кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Административно-процессуальный кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законы.