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    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    На заседании председательствует спикер парламента Октай Асадов© Report

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

    Как сообщает Report, на заседании председательствует спикер парламента Октай Асадов.

    В повестку заседания включены 14 вопросов. На обсуждение вынесут законопроекты "О туризме", "Об обременении движимого имущества".

    Кроме того, будут рассмотрены проекты изменения в законы "О дипломатической службе", "О паспортах", "О лекарственных средствах", "О рекламе", а также в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Административно-процессуальный кодекс и пр. 

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