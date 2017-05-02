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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании председательствует спикер парламента Октай Асадов.

В повестку заседания включены 14 вопросов. На обсуждение вынесут законопроекты "О туризме", "Об обременении движимого имущества".

Кроме того, будут рассмотрены проекты изменения в законы "О дипломатической службе", "О паспортах", "О лекарственных средствах", "О рекламе", а также в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Административно-процессуальный кодекс и пр.