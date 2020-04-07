​Началось исполнение распоряжения о помиловании

Началось исполнение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как передаёт Report, согласно распоряжению, в общей сложности помилован 176 человек.

Отмечается, в связи с распространением в мире COVID-19 направленные Президенту Азербайджанской Республики обращения ряда осуждённых лиц (старше 65 лет и нуждающихся в специальной заботе из-за возраста и состояния здоровья) и их членов семьи, состояние здоровья, их поведение в период отбывания наказания, взяты за основу принципы гуманизма и подписано распоряжение.

Отметим, что среди помилованных есть бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного Министерства национальной безопасности, генерал-майор Акиф Човдаров, бывший начальник Главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью ликвидированного Министерства национальной безопасности, генерал-майор Субахир Гурбанов и функционер Азербайджанской исламской партии Фарамаз Аббасов.