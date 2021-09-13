В Шуше находятся представители молодежных организаций Азербайджана

Началась поездка в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Началась поездка в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, в рамках поездки, организованной Фондом молодежи и Союзом волонтерских организаций Азербайджана, около 40 представителей 20 волонтерских организаций ознакомились с последствиями армянского вандализма в культурной столице страны - городе Шуша, с историко-культурными памятниками, а также с реставрационно-строительными работами на территории города.

Планируется посещение Джыдыр Дюзю, мечетей Юхары и Ашагы Гевхар-ага, Крепостных стен, Гянджинских ворот Шушинской крепости и ряда историко-культурных памятников, в том числе бюстов Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, привезенных из Баку в Шушу по поручению Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Отметим, что ранее Фондом молодежи была организована поездка в Агдам ведущих молодежных и волонтерских организаций страны.